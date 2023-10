Vedano al Lambro, gli alpini ridanno voce ai dj speciali del progetto AutPop: regalata una nuova cassa dopo il furto

Vedano al Lambro (Monza e Brianza), 3 ottobre 2023 - Gli alpini di Vedano aiutano i dj speciali di AutPop a riaccendere la musica. I ragazzi autistici e con sindrome di Down dell'associazione FacciaVista sono potuti tornare finalmente a scratchare dischi e a esercitarsi alla consolle, grazie alle penne nere vedanesi. Il gruppo alpini del paese ha donato infatti all'associazione monzese una nuova cassa acustica per consentire ai giovani che animano il progetto AutPop di ricominciare il corso da deejay, interrotto nelle scorse settimane dopo che un ladro aveva rubato loro tutta la strumentazione, fatta sparire dall'auto di uno degli insegnanti.

La nuova cassa è già stata consegnata ai ragazzi. Le penne nere si sono attivate non appena saputo del furto, acquistando il materiale che ora hanno regalato a FacciaVista. Un gesto di solidarietà e vicinanza vissuto dagli alpini come "normale amministrazione - dicono -: quando possiamo ci mettiamo a disposizione della comunità". Entusiasti i giovani dj, che hanno potuto così tornare a sbizzarrirsi alla consolle.

In loro aiuto erano già accorsi il monzese Davide Romiti, ex dj che alla vigilia delle nozze ha deciso di regalare la sua personale consolle a questi colleghi speciali, e i ragazzi di PizzAut che avevano avviato una raccolta fondi. Ma per ripartire con le lezioni occorreva anche la cassa acustica, che adesso è arrivata grazie alla generosità degli alpini.