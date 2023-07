Varedo, Nuovo Chiosco di Acqua Pubblica Smart e Sostenibile

Si affaccia su un ampio parcheggio, a lato della chiesa: è la seconda casa dell’acqua di Varedo ed è stata installata in via Friuli, alla Valera. Frutto dell’intesa tra BrianzAcque e Comune, va ad aggiungersi a quello di via Rebuzzini che, dalla sua entrata in esercizio, ha erogato oltre 1,7 milione di litri d’acqua pubblica, evitando l’uso di 1,147 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri e l’emissione in atmosfera di 171,482 chilogrammi di anidride carbonica. Il nuovo chiosco rappresenta un modello smart, tecnologicamente più evoluto ed esteticamente più moderno, con un monitor su cui è possibile leggere i parametri chimico-fisici dell’acqua in distribuzione.