Infortunio sul lavoro. Operaia in ospedale

La mano infilata in una macchina per recuperare un tappo, scatta lo start e la lavoratrice finisce all’ospedale. Infortunio sul lavoro alla Corden Pharma di Caponago, di fare luce sull’incidente si occupa Ats, i carabinieri di Vimercate hanno ricostruito la prima dinamica. Gli ispettori indagano sul rispetto delle norme di sicurezza, pare che lo strumento al centro del caso sia di nuova installazione e sono in corso verifiche sul suo utilizzo. Usb ha chiesto un incontro all’azienda, il sindacato vorrebbe "più investimenti, più trasparenza sulla tutela del personale". L’episodio si è chiuso con pochi giorni di prognosi, ma per la sigla "non è una situazione da sottovalutare". "In un Paese in cui ogni giorno si continua a morire al lavoro e a rimanere feriti - aggiunge - serve un cambio di rotta, che rimetta al centro la vita e la dignità delle persone".

Bar.Cal.