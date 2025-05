Guardia giurata salva una donna

Tragedia sfiorata ieri mattina in piazza Garibaldi, davanti al Tribunale di Monza, quando una donna che era a passeggio con il suo cane vicino alla grossa aiuola che delimita un vecchio e maestoso pino è stata sfiorata da un ramo di grosse dimensioni che si è improvvisamente spezzato ed è caduto al suolo. La donna è riuscita a spostarsi grazie alle urla di una delle guardie giurate in servizio al Palazzo di giustizia monzese, che si è insospettito sentendo un forte rumore provenire dalla pianta prima della caduta del ramo. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza, che hanno bloccato la circolazione nella piazza e hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza. Il grosso ramo spezzato è stato tagliato in più parti e lasciato accanto al pino nell’aiuola, che è stata transennata, in attesa della rimozione da parte degli addetti ai lavori. Nel febbraio 2022 per il forte vento due grossi rami si erano spezzati dallo stesso albero. Era sempre mattina quando un forte rumore si era sentito provenire dalla vecchia pianta durante una folata di aria e il primo ramo era caduto tra le due panchine dell’aiuola dove fortunatamente nessuno era seduto.

Poco prima che i pompieri intervenissero sul posto, un altro grosso ramo pericolante era caduto, raggiungendo con le fronde anche le auto parcheggiate intorno.

S.T.