Valle Lambro-Cai. Sentieri del parco più belli e sicuri

Il Parco della Valle del Lambro e il Club Alpino Italiano (Cai)-Gruppo Regionale Lombardia hanno siglato un protocollo d’intesa per valorizzare la rete sentieristica dell’area protetta, puntando a un escursionismo sempre più accessibile. Il presidente del Parco, Marco Ciceri, il vicepresidente Alfredo Viganò e il presidente del Cai Lombardia, Emilio Aldeghi, hanno firmato l’accordo condividendo l’obiettivo di migliorare l’attuale rete di sentieri del Parco. In concreto la nuova intesa porterà a un potenziamento della rete escursionistica del Parco attraverso una verifica più approfondita della percorribilità dei sentieri principali e la realizzazione di eventuali modifiche migliorative sui percorsi tematici, con l’intento di rendere le aree naturali fruibili in modo responsabile e sicuro.

La revisione e l’aggiornamento della rete sentieristica del Parco includeranno la mappatura dei percorsi, il rifacimento della segnaletica e attività di monitoraggio per individuare eventuali necessità di manutenzione ordinaria, incluse le aree di sosta e le attrezzature. Il Cai potrà inoltre promuovere corsi di escursionismo naturalistico e orientamento cartografico, e collaborare a programmi educativi e iniziative di volontariato che coinvolgano la comunità locale. La sinergia con il Cai regionale, della durata di tre anni, si concretizzerà con la creazione di un Gruppo di lavoro che coinvolgerà anche le sezioni Cai dei Comuni del territorio del Parco.

Son.Ron.