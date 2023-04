Usmate Velate, a 80 anni batte la testa mentre passeggia nei boschi e muore

Usmate Velate (Monza), 12 Aprile 2023 - Una donna di 80 anni è morta questo pomeriggio dopo avere battuto la testa in seguito a una caduta mentre camminava nei boschi. A dare l'allarme al 112 è stata un'amica che non la vedeva rientrare dalla solita passeggiata. I soccorsi sono scattati verso le 18.

Nei boschi del Belgioioso, nella zona di via Perego, sono arrivati ambulanza, automedica, carabinieri e i vigili del fuoco. Sono iniziate le ricerche che hanno permesso di individuare la 80enne e i soccorsi sono scattati in codice giallo, ma la situazione è presto apparsa molto più grave. I soccorritori hanno tentato di rianimare l'80enne, ma per lei non c'era più nulla da fare e hanno dovuto dichiararne il decesso. Secondo una prima ricostruzione del fatto eseguita dai carabinieri, l'anziana ha perso l'equilibrio mentre camminava ed è finita a terra battendo la testa.