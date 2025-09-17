Usmate avanti tutta, seconda vittoria in amichevole: "Siamo al 60% del potenziale, ora alziamo il livello"

Continua spedita la marcia di pre-campionato dell’As Medical Usmate, che ha battuto Vimercate (78-54) nella seconda amichevole. "Un ottimo test per noi - spiega coach Pasquale De Sena -, abbiamo utilizzato questa gara per fare tanti esperimenti, provando quintetti atipici e usando diverse difese. È stato un banco di prova interessante in quanto le nostre avversarie hanno dimostrato di avere un eccellente stato di forma, che ha richiesto tanta applicazione da parte nostra. Il loro gioco ci ha creato delle difficoltà e questo è un bene perché ci fornisce degli spunti per lavorare in palestra. Contro Vimercate abbiamo avuto qualche distrazione nella nostra metà campo difensiva, sbagliando i tempi degli aiuti e dimenticandoci di fare il tagliafuori. Nulla di grave, sono tutte cose da mettere in conto in questo periodo. Assenti nella prima amichevole, hanno fatto il loro esordio Savini e Moro e hanno avuto un ampio minutaggio anche le giovani Passoni, Villa e Sala".

Prosegue De Sena: "Questo confronto è stato funzionale per capire quando alzare il ritmo e quando gestirlo con più calma, anche per proseguire nel processo di affiatamento tra le giocatrici che abbiamo ingaggiato in estate e che vestono per la prima volta la maglia dell’As Medical Usmate. Parlando delle singole va precisato che ha fatto un po’ di fatica Gatti contro delle pari ruolo agili e reattive, che hanno viceversa fatto il caso ideale per una giocatrice dinamica come Carrara. Molto bene le esterne, in particolare Capra. In generale siamo al 60% del nostro potenziale, in linea con le aspettative. Ora alziamo il livello delle difficoltà affrontando Costamasnaga, poi sarà la volta di Vittuone che come noi appartiene al campionato di Serie B ma può contare su ottime individualità".

A.G.