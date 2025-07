Un’opera in memoria di Nicolò

Grande folla al parco della Porada per l’inaugurazione di “Nicolove”, installazione artistica in ricordo di Nicolò Baseggio. Si tratta del giovane residente nel quartiere di Santa Valeria, scomparso ad appena 20 anni il 29 giugno 2024 a causa di un glioblastoma. Un tumore cerebrale, molto aggressivo, che ha vinto sul fisico ormai provato del giovane, ma non è stato capace di scalfire la sua voglia di vivere e la sua tenacia. Una volta scoperta la malattia Baseggio aveva concluso gli studi all’istituto Bassi, conseguendo il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, poi si era iscritto all’università. Aveva anche fatto la scuola guida per ottenere la patente.

"L’installazione – commenta il sindaco Alberto Rossi – è un dono d’amore: un grande cuore di metallo, capace di riflettere la luce del tramonto e accogliere chi vorrà scattarsi una foto, diffondendo bellezza e amore. Quello stesso amore che Nicolò sapeva regalare a chiunque incrociasse il suo cammino. Il cuore è lì, al parco, in quella zona che Nicolò tanto amava, vicino al “suo” campo da basket. Ma quello che è passato nel momento vissuto insieme da centinaia di persone è ancora più forte di quel metallo. Volti diversi, età diverse, percorsi diversi. Ma uniti da un filo invisibile: l’affetto per Nicolò e la voglia di ricordarlo con gratitudine". All’inaugurazione presenti i genitori (mamma Debora e papà Maurizio) insieme alla sorella Lucilla e tanti seregnesi che lo hanno conosciuto. La loro presenza e quella scultura, Nicolove, dimostrano che il giovane ha lasciato davvero molto nelle persone che ha incontrato e che non sarà mai dimenticato.

G.G.