Uno sguardo originale sulle Feste. Sul palco sarà “Come D’Incanto“

Musica e parole, canzoni e narrazione, che si intrecciano e dialogano per raccontare prospettive inattese e sguardi inconsueti sul Natale. Uno spettacolo-concerto farà muovere gli spettatori dentro riflessioni che riguardano le emozioni. È quanto proporrà la rappresentazione “Come D’Incanto - Melodie e parole del Natale“, che verrà portata in scena sabato alle 20 in via Toniolo a Lissone, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto, diventata anche lo spazio del salotto artistico-culturale “Le Muse in Salotto“. Protagoniste le attrici della Compagnia Stabile Carossia: Irene Carossia (nella foto), che è pure autrice e regista del testo, ha ritagliato per sé il ruolo di cantante e pianista, capace di porgere con la sua voce calda e piena le melodie natalizie più significative, mentre le attrici Luisa Caglio e Stefania Venezian vestiranno i panni delle narratrici, cui spetterà il compito di guidare il pubblico nel mosaico di parole che costituisce la trama dell’opera, facendo per così dire da mappa al viaggio, aprendo porte su stanze nelle quali si possono vivere emozioni e sentimenti, guardando ai tanti significati diversi del periodo natalizio e stimolando all’apertura del cuore e della comprensione. Ingresso a inviti. Info 351.30.84.741.

F.L.