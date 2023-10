Un’App per i sordi. In linea con i vigili per segnalare un’emergenza

Interventi d’emergenza più rapidi ed efficaci in aiuto alle persone sorde grazie al nuovo servizio digitale e il protocollo d’intesa siglato tra il Comune e l’associazione “Emergenza sordi Aps”. L’attivazione e l’utilizzo della procedura di “Sos Polizia Locale” per persone sorde sull’App “Municipium”, consentirà un efficace e immediato contatto tra il Corpo di polizia locale del Comune di Cesano Maderno e le persone sorde in situazioni emergenziali e permetterà attraverso la geolocalizzazione di indicare il luogo da segnalare, documentare l’accaduto con l’inserimento di una foto, scrivere un messaggio e, una volta inviata la segnalazione, monitorarla attraverso la sezione cronologia, dalla quale sarà possibile seguire l’evolversi della pratica. Ma non è solo questo il contenuto dell’accordo tra Amministrazione comunale e associazione.

Il Comune infatti promuoverà percorsi formativi per il personale della polizia locale, finalizzati a un miglior approccio con i sordi, con l’obiettivo di facilitare e ridurre i tempi di intervento in caso di emergenza. Il protocollo d’intesa e l’attivazione del servizio, senza oneri per l’Amministrazione comunale, ha tra le finalità quella di attivare una reciproca collaborazione per individuare strategie e strumenti innovativi per consentire ai cittadini residenti sordi, e anche per chi transita nel comune, la possibilità di interfacciarsi e interagire facilmente e rapidamente con l’Ente. Alla presentazione dell’accordo, accanto al sindaco Gianpiero Bocca c’era il presidente nazionale dell’associazione Luca Rotondi, col segretario Davide Mauri, il responsabile Nazionale di “Municipium” Stefano Ciceri, l’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, l’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia e il comandante della polizia locale Gabriele Caimi. "È un tassello di civiltà e sensibilità che riteniamo doveroso e che si inquadra nel più ampio programma di inclusione dell’Amministrazione comunale, già attuato attraverso numerose iniziative di carattere sociale con l’intento di prenderci cura di tutta la nostra comunità" ha sottolineato il sindaco Bocca. "Purtroppo - ha aggiunto Luca Rotondi - spesso per le persone sorde, in una situazione di emergenza o di pericolo, la tensione emotiva aumenta e possono trovarsi difficoltà per chiedere aiuto".

Gabriele Bassani