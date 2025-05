Una “Testa di mango“. Storia di formazione con Elena Moretto

Una storia di formazione con al centro un adolescente, travolto da una serie di disavventure rocambolesche che finiranno per ribaltare il suo sguardo sulla vita. È quella che racconterà oggi alle 16 in biblioteca a Carate la scrittrice brianzola Elena Moretti, che parlerà del suo nuovo romanzo dal titolo “Testa di mango“. Moretti ha 48 anni ed è di origini macheriesi: autrice apprezzata, già vincitrice nel 2017 del Premio Letterario Rtl 102.5-Mursia - Romanzo Italiano, è al suo terzo libro per Mursia.