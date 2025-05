Il palcoscenico delle emozioni. I ragazzi delle medie incantano

Un Teatro Manzoni gremito ha accolto la XIV edizione della rassegna artistica delle scuole medie, organizzata da Aido Monza Lissone. Una serata carica di emozioni, che ha visto quest’anno mettersi in gioco cinque istituti. A trionfare, conquistando la giuria composta da Ghi Meregalli del Corteo Storico di Monza e dalle professoresse Emanuela Castoldi e Stefania Fumagalli, è stata la scuola media Ardigò, con lo spettacolo “Emblema tricolore: un dono per la nostra Repubblica”. Un omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana, celebrati attraverso le cinque componenti simboliche dell’emblema nazionale: la pace, la forza, il lavoro, l’unità e l’identità. "L’idea è nata dagli 80 anni della Repubblica – racconta la professoressa di lettere Maria Costantino, referente del progetto insieme alla collega di scienze motorie Rosanna Riccardi –. Abbiamo voluto trasformare questi elementi simbolici in un percorso narrativo di recitazione, ballo e canto". E così, sul palco, sono risuonate le parole di Charlie Chaplin nel celebre monologo sulla pace, si sono visti i disegni evocativi degli studenti, si è cantata Stella di Ultimo, si sono evocati i diritti delle donne e il lavoro, passando da citazioni di Papa Francesco e Dante. "È stato un lavoro intensissimo – continua la docente –. I ragazzi (14 studentesse e studenti di tutte le seconde, dalla A alla F) non avevano mai fatto teatro o coreografie, ma si sono superati. È stato bello vederli fiorire sul palco, superare le loro fragilità". Anche le altre scuole hanno offerto spettacoli impegnati e di livello: la Leonardo da Vinci ha proposto lo spettacolo “Ero al buio”, sulla rinascita attraverso il teatro; la Pertini ha parlato di sogni e futuro; l’Elisa Sala una pièce sugli 80 anni della Liberazione, mentre la Farè di Lissone ha offerto una riflessione profonda sul pensiero di Gandhi con “Dipende da te”. La manifestazione da quest’anno è stata intitolata alla memoria di Antonio Cavezzan, storico volontario Aido e ideatore della rassegna, ricordato con una targa consegnata al figlio Alessio. A coronare la serata, il balletto del Gruppo Academy di Arcore, le musiche del professor Gianluca Grossi, una lezione sulla Cappella Palatina e la premiazione del concorso artistico promosso da Aido Giussano. "È una gioia vedere i ragazzi portare in scena temi così profondi – dichiara Giorgio Tincani, referente Aido Monza Lissone –. Ringrazio i Comuni di Monza e Lissone, la Fondazione Comunità Monza e Brianza e gli sponsor Ice di Arcore e Bianalisi per i bellissimi gadget donati ai ragazzi".