Cena di classe a 50 anni dalla maturità

Ritrovarsi dopo 50 anni dalla maturità e riscoprire l’amicizia. È quello che è successo a 19 ex studenti della classe VA del liceo scientifico Paolo Frisi di Monza: una serata speciale all’insegna dei ricordi. Undici uomini e otto donne hanno partecipato alla cena al ristorante Bistrò della Villa Reale. Durante la serata non sono mancati momenti toccanti e pieni di emozione: tra questi, una videochiamata con un compagno, oggi brillante oncologo negli Stati Uniti, che ha voluto salutare il gruppo nonostante la distanza. Tra battute, aneddoti scolastici e racconti di vita, la serata è scivolata via con leggerezza e gioia. Un clima così sereno e affiatato che persino il cameriere, al termine della cena, si è complimentato: "Siete proprio una bella classe".

A sorpresa, gli uomini hanno voluto chiudere la serata regalando a ciascuna compagna di classe un mazzo di rose e peonie, tra la commozione generale. "È stato un incontro carico di emozione - racconta Anna Franceschi -, che ha confermato come certi legami, nati tra i banchi di scuola, resistano davvero nel tempo". Anna ha ricordato la classe numerosa, da 36 studenti, che oggi sarebbe impensabile: "Allora la professoressa Antonietta Bardolla, sguardo azzurro gelido, ci congelava tutti". Fra i professori ricordati Angelo Nava (lettere), Renato Penati (francese) ed Enrico Moretti (matematica e fisica). E poi come dimenticare la gita a Parigi. "Non fu autorizzata dal preside - ricorda Anna - ma noi ci organizzammo durante il ponte dell’Immacolata e andammo lo stesso. Fu bellissimo".

C.B.