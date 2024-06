Una serata da detective. Bimbi e ragazzi di PizzAut giocano a fare i poliziotti

Anche i poliziotti monzesi proteggono l’inclusione. Gli agenti della Questura e della Polstrada in visita da PizzAut in via Philips. L’incontro ha avuto la finalità di creare un momento di avvicinamento e confronto, non solo con i ragazzi autistici pizzaioli e camerieri, ma anche con tutte le famiglie accorse all’evento. L’intento del padrone di casa, Nico Acampora, era proprio di creare un incontro per far capire ai suoi ragazzi che il poliziotto non è solo una divisa, ma è un amico e un punto di riferimento. Tra i 350 presenti, tantissimi bambini tra i 2 e i 12 anni, che hanno colto l’occasione per giocare con il personale impiegato e per coronare il sogno di salire sulle auto della polizia. Per i più grandi e per gli appassionati di serie crime non è mancato l’interesse nell’avvicinarsi all’affascinante mondo della polizia scientifica: gli agenti hanno mostrato gli strumenti adoperati durante i sopralluoghi e hanno spiegato le tecniche di rilevamento delle impronte e delle tracce del reato. Non sono mancati i momenti di educazione stradale con il pubblico più adulto, che ha avuto la possibilità di mettersi alla prova con il tappeto dell’ebbrezza e di provare, grazie a occhiali speciali, la sensazione che si ha guidando sotto l’effetto di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Una delle attrazioni protagoniste della serata è stata l’enorme pista allestita al centro del piazzale, con tanto di segnaletica orizzontale, verticale e semafori. Qui i bambini, scelta la bicicletta che preferivano, hanno potuto giocare e pedalare, sempre sotto l’occhio vigile, oltre che dei genitori, degli operatori della Stradale che hanno colto l’occasione per spiegare le regole più importanti per la circolazione su strada, a piedi e in bicicletta. Da sfondo a tutto l’allestimento vi era anche l’immancabile pullman azzurro che, tramite il suo personale altamente specializzato, ha creato momenti di incontro con grandi e piccini e ha mostrato loro video e messaggi istituzionali finalizzati alla prevenzione degli incidenti alla guida. Tutto reso ancora più interessante per gli appassionati di motori grazie all’esposizione dell’Alfa Tonale e della Skoda Superb, nonché delle auto storiche della polizia come l’Alfasud e la gettonatissima Alfetta.