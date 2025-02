Una prova di forza per la Folgore Caratese. E la classifica sorride

Nella vittoria di domenica contro la Varesina c’è tutta la forza di questa Folgore Caratese capace di sbloccare una partita difficile grazie a Rebaudo, di rimanere in dieci poco dopo per il rosso di Cadili, di saper soffrire aggrappandosi al suo miglior uomo fin qui, l’estremo difensore Salvalaggio, autore tra il 60’ e il 66’ di tre grandi interventi (prodigioso soprattutto il secondo sul colpo di testa nell’area piccola) e poi al momento giusto di chiudere i conti con Cocola per evitare la pressione disperata della Varesina al 90’.

Autentica prova di forza e classifica che sorride sempre di più agli azzurri perché l’Ospitaletto lascia due pesantissimi punti per strada non andando oltre il pareggio casalingo nel derby contro il Breno, lo stesso dicasi per il Desenzano, tengono botta in questa domenica trionfale solo Pro Palazzolo e Casatese Merate. Ma in serie D quello che conta è unicamente il primo posto e avere rosicchiato due punti in un contesto così complicato è stato davvero importante per gli uomini di Carobbio che entrano nel decisivo mese di marzo, quello degli scontri diretti con Ospitaletto e Desenzano, col vento in poppa.

Ro.San.