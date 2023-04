Una pioggia di medaglie: la Forti e Liberi trionfa

A due giornate da fine campionato regionale la Fel (Forti e Liberi Monza 1878 Asd) ha una squadra Cup Allieve B campione Regionale e la squadra Acrobat Allieve di 2° livello. Oltre a una pioggia di medaglie.

Un oro, un argento e due bronzi: le ginnaste della Forti e Liberi Monza 1878 Asd si confermano ancora ai vertici delle classifiche nella gara Csen Acrobat a squadre in programma la scorsa domenica al centro sportivo Cambini di Milano. Vittoria incontrastata per la squadra Allieve di 2° Livello formata da Penelope Ivanic, Kumali Metaramba, Bianca Pagani e Vittoria Fortezza che oltre all’oro conquista la coppa di Campione Regionale. Questa squadra lo scorso anno sportivo in L1 era stata già Campione Regionale e Nazionale di Acrobat Csen. Per le Allieve B di 1° livello in campo 2 squadre bche si sono aggiudicate un bronzo e un argento con uno scarto di 2 decimi. Seconda posizione per la squadra B: Beatrice Baracchi, Carlotta Vimercati, Chiara Nannipieri, Carola Loredana Ravina e Carlotta Antomarchi e terza per la squadra A che ha visto protagoniste: Sara Mariani, Mia Colombo, Giulia Magni, Irene Cattani e Ginevra Vertova. Bronzo anche per le Allieve A di 1 livello: Chiara Zeni, Mia Gaiato Moncenighi, Anna Bloise, Nicole Magni e Viola Colombo. Ottimo lavoro per queste squadre di 1° livello che hanno già ottenuto la qualifica per le finali Nazionali Cup con un oro e un titolo di campionesse regionali, un argento e le allieve B oro all’ultima gara e le piccolissime esordienti, che non erano ammesse a questo campionato per questioni d’età, argento in Lombardia. L’ultima squadra a staccare il pass per la finalissima tricolore di Cesenatico è la formazione composta dalle ginnaste più esperte, Junior L2, che ottengono il settimo posto 7 (a causa di una penalità di un punto poiché una ginnasta è partita senza attendere l’alzata di mano della giudice). "Un campionato incredibile - dice orgoglioso il presidente del sodalizio più vecchio di Monza, Alessandro Riva -. Bravissimi anche i nostri tecnici che hanno lavorato senza mai mollare. Ora mancano due gare regionali. L’ultima delle tre prove di Eccellenza dove la piccola Kumali Meraramba (8 anni) gareggerà sabato al Cambini di Milano cercando il titolo di campionessa Regionale e Giorgia D’Ambrosio (13 anni) il 16 a Mortara. Le otto ginnaste di Specialità concluderanno le kermesse regionali l’ultimo weekend di aprile".