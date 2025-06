Una piazza per il Besanino. Restyling da 5 milioni di euro

Sarà riqualificata la piazza di fronte alla stazione del Besanino, i lavori partiranno lunedì 9 luglio. Verrà rinnovato il pavimento e sarà dato più spazio per parcheggiare le biciclette. Come primo passo, sulla tabella di marcia, la piazza Galilei sarà chiusa al traffico. Gli interventi, avranno una durata di quaranta giorni lavorativi. Il programma prevede una nuova pavimentazione, l’introduzione appunto di uno spazio dedicato alle biciclette, inoltre, un maggior numero di stalli per le automobili. Non solo. Sarà realizzata anche la messa in sicurezza dell’incrocio con via Moneta. L’intervento di restyling entra a far parte di un progetto più grande. Una cifra di 5 milioni di euro per la mobilità dolce, finanziato con i fondi del Pnrr nel progetto della Greenway. Il lotto centrale, che ammonta a un valore di un milione e 623mila di euro, è stato affidato alla Tuttostrade Srl di Parabiago, subappaltatrice della Vitali Spa. Questo tratto comprende l’asse che va da piazza Cuzzi allo scalo ferroviario, transitando per via Dante. In piazza Cuzzi i lavori di riqualificazione sono in dirittura d’arrivo. Manca l’asfaltatura delle arterie adiacenti. In queste è compreso anche il tratto davanti alla basilica, che è diventato a senso unico. Nel corso dei lavori la viabilità stradale sarà soggetta ad alcune varianti, non solo in piazza Galilei, ma anche in altre vie. Sono comprese: via Zappa, Manzoni, Moneta e Vittorio Emanuele. Per limitare i disagi, i lavori di riqualificazione sono stati programmati dopo la chiusura delle scuole e anche con la chiusura del Besanino. Quest’ultima è stata calendarizzata dal 28 luglio al 24 agosto. A causa della chiusura di piazza Galilei, le vetture dalla frazione di Cazzano saranno costrette a deviare a destra tra le vie Zappa e Manzoni, continuando su via Sanzio e quindi via Dante. Dalla parte opposta, via Zappa sarà percorribile in senso opposto, da via Dante verso Cazzano, resterà aperto il passaggio pedonale e l’accesso alle attività commerciali. Il sindaco Emanuele Pozzoli ha già incontrato i residenti per spiegare loro tutti i dettagli delle modifiche viabilistiche e anche per rispondere ai loro dubbi o domande. A tutti i cittadini è stata inviata fra l’altro una lettera del primocittadino di Besana: "Confidiamo nella vostra pazienza nella consapevolezza che i lavori servono a migliorare Besana e la zona della vostra casa". Ci saranno infatti dei disservizi, ma la loro durata sarà breve e la piazza della stazione tornerà nuova.