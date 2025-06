Crolla il braccio della gru. Condannato a un anno

Un rumore assordante poco prima delle 7.30 e il braccio della gru lungo sei metri crolla e si abbatte contro la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata. Per questo incidente, accaduto l’1 giugno del 2022 in via Cesare Battisti fortunatamente senza feriti, probabilmente anche per l’orario ancora di prima mattina, ieri il giudice per le udienze preliminari Andrea Giudici ha condannato per crollo colposo di costruzioni a 1 anno con la pena sospesa il responsabile della manutenzione della gru e ha rinviato a giudizio il titolare della ditta che aveva messo a disposizione la gru nel cantiere. Per lui il processo si terrà a novembre. All’udienza i due imputati si sono rimpallati la responsabilità, oltre a chiamare in causa anche l’azienda costruttrice della gru per un ipotetico difetto di costruzione. S.T.