Adulti sui banchi. Il centro di istruzione resta senza un tetto

Cerca urgentemente casa il Cpia di Monza (Centro provinciale Istruzione adulti). Attualmente è all’Ipsia Enzo Ferrari, dove ha a disposizione 8 aule, ma solo dalle 16 alle 21 e in altri spazi qua e là. "Da luglio scade la convenzione con la scuola – spiega la coordinatrice Anna Agnelli – e per il prossimo anno non abbiamo una sede. Facciamo appello al Comune, per averne una stabile. Abbiamo un percorso di scuola primaria di secondo grado per la licenza media (7 corsi), di competenza del Comune. Si aggiunge la scuola secondaria di primo grado (il primo biennio delle superiori)".

I numeri sono presto detti. Un totale di 1064 studenti, 269 per la scuola media, di cui in questi giorni 78 sono impegnati nell’esame di terza media (15 si sono diplomati a febbraio). Al biennio delle superiori (800 ore) sono iscritti 76 studenti, di cui 33 hanno superato l’idoneità e possono iscriversi alla terza superiore.

Il nucleo portante è di 719 studenti che frequentano i corsi di italiano, tra analfabeti, livello A1 e livello A2, per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata e poi chi frequenta un corso di italiano per iscriversi a scuola guida. La disponibilità delle aule solo dalle 16 rende impossibile frequentare la scuola alle mamme con bimbi piccoli che verrebbero al mattino. Per questo il Cpia si appoggia al Centro civico di via Lecco, dove ha altri due spazi al mattino, lunedì, martedì, giovedì e venerdì e poi ha trovato in modo autonomo qualche finestra di utilizzo dei locali di “Spazio colore“ all’oratorio di San Biagio. "Questa frammentazione – spiega la coordinatrice – non ci permette di appendere nelle classi il nostro materiale didattico e rende difficile installare le lim. All’Ipsia Ferrari Non abbiamo accesso alla fotocopiatrice se non dalle 16 alle 21. Ciò rende difficile preparare le lezioni. Ogni anno, dal 2018 (da quando cioè esiste la convenzione) la direzione dell’istituto Ferrari ci deve autorizzare all’uso della linea internet, poi a fine anno scade e tutto il sistema viene resettato. Perdiamo i registri e ogni anno dobbiamo aspettare il tecnico per il ripristino. Non abbiamo un archivio per le prove d’esame".

Nonostante la buona volontà della dirigente del Ferrari, la convivenza è logisticamente insostenibile. Per esempio, gli esami di terza media proseguono fino al 28 giugno, ma il Ferrari è inaccessibile agli esterni mercoledì 18 e giovedì 19, in cui si terranno le prove scritte di maturità. Quindi gli insegnanti del Cpia devono portare con sé le prove d’esame, per proseguire gli orali nei locali di via Lecco, con aggravio di responsabilità. Per la dirigenza del Ferrari, il rinnovo della convenzione comporta costi insostenibili di guardiania. Sono giovani dai 17 ai 30 anni gli studenti di terza media del Cpia, da sud America, Africa e estremo Oriente. "Il prossimo anno vorrei frequentare il corso Sab (somministrazione alimenti e bevande), per lavorare nella ristorazione", racconta Brimlie, 26 anni, dallo Sri Lanka. Laura, dalla Colombia, 20 anni, è già iscritta a Afm al Mosè Bianchi, mentre Lamine, 17 anni, è arrivato da solo in Italia dal Gambia: "Vorrei fare una scuola per falegnami – racconta –. Sono venuto in Italia, perché è un Paese sicuro".

Bamba, 18 anni, ivoriano è venuto in Italia con il sogno di diventare calciatore, ma adesso vorrebbe continuare a studiare e cerca un lavoro.

C.B.