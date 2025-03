Una mostra dedicata a Andy Rocchelli il fotoreporter ucciso in Donbass

Si terrà a partire da oggi e fino all’11 maggio la mostra dedicata alla ricerca fotografica di Andy Rocchelli, il fotoreporter ucciso il 24 maggio 2014 ad Andreyevka, nell’Ucraina orientale, mentre documentava la situazione dei civili coinvolti nel conflitto del Donbass tra i militari ucraini e i separatisti filo-russi. La mostra è una retrospettiva in collaborazione con il collettivo fotografico Cesura (fondato nel 2008 da Rocchelli insieme ad Arianna Arcara, Gabriele Micalizzi, Alessandro Sala, Luca Santese e Gabriele Stabile), la rivista Awand, il Premio Lissoni e la Libera accademia di pittura Vittorio Viviani. Curata da Cesura la mostra a Villa Vertua, in via Garibaldi, presenta cinque dei progetti realizzati da Rocchelli. L’inaugurazione questo pomeriggio a partire dalle 17.30. La mostra sarà aperta il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Veronica Todaro