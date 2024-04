Una città su misura. Dal centro a Pedemontana. Ecco il Pgt partecipato

Via al Piano di governo del territorio partecipato: "Chiediamo il contributo di tutti", dice il sindaco Maurizio Bono. Verde, servizi, commercio e mobilità i macro temi sui quali Arcore vuole una mano da studenti, imprenditori, operai, impiegati, casalinghe, pensionati, ma anche da chi non abita qui e ci viene magari per lavoro o divertimento. Quattro questionari, pochi minuti per compilarli, "per noi un aiuto prezioso per voltare pagina", aggiunge Serenella Corbetta, assessora con delega alla partita. L’Amministrazione parte dallo stato di fatto - due stazioni ferroviarie e due linee e la vicinanza all’autodromo - alla ricerca di una nuova identità e non sarà facile tra grossi progetti da definire, come il destino dell’ex Olivetti, o l’integrazione della Casa della Comunità al San Giuseppe con il resto del borgo, e Pedemontana in arrivo, l’autostrada destinata a cambiare faccia al territorio. In mezzo la volontà di "costruire insieme la nuova Arcore". Sei gli obiettivi fissati dalla giunta di centrodestra: "Il primo è il salotto cittadino – spiega Corbetta –. La rotta è fissata: recupero dell’esistente per una valorizzazione generale del cuore della città". Una filosofia da estendere al secondo capitolo, "spazi pubblici", con "il ripristino di quelli inutilizzati per ampliare la gamma dei servizi offerti". Terzo scopo, "creare un sistema interconnesso" fra le vecchie previsioni urbanistiche non realizzate e quelle in itinere, che saranno fissate dal nuovo documento. L’Amministrazione punta a un "ambiente urbano inclusivo e funzionale".

Un discorso a parte sarà dedicato alle aree industriali "dismesse, con destinazioni da scegliere, e attive, tutte da collegare al contesto circostante e al verde". Poi ci sono gli interventi per l’autosufficienza nella produzione di elettricità "con la nascita della comunità energetica" e di mobilità dolce "piste ciclabili e salvaguardia della rete ecologica al netto dell’arrivo di Pedemontana". Per alcune categorie, come gli studenti, saranno organizzati incontri dedicati, "il calendario sarà pronto a breve", ma anche nelle frazioni, o con le consulte sport, gli ambientalisti, gli esercenti, ci saranno passeggiate alla scoperta "degli angoli nascosti". Per raccogliere suggerimenti è stata attivata anche la mail pgt@comune.arcore.mb.it.