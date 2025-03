Un tributo ai Queen per dare una mano alla Casa della Carità

Il rock che fa bene. Un energico e coinvolgente omaggio a Freddie Mercury e compagni per sostenere le attività solidali portate avanti dalla Casa della Carità a Seregno. È il concerto tributo ai Queen che si terrà venerdì alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour: sarà uno spettacolo di musica e solidarietà che avrà per protagonisti i Queen Alive. Il gruppo riproporrà le canzoni più belle e conosciute della storica band inglese. Biglietto d’ingresso 22 euro, con l’intero incasso che verrà devoluto in beneficenza alla Casa della Carità, per supportarne le opere. Biglietti in vendita al botteghino del teatro o attraverso il circuito Vivaticket.

F.L.