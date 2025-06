Un triangolare di calcio contro la Sla

Al via la settima edizione di “Uniti per la Vita“, il triangolare di calcio a 11 a scopo benefico, in programma domenica 22 allo Stadio Comunale di Arcore alle 16. Anche quest’anno, l’iniziativa vedrà sfidarsi sul campo le squadre ufficiali delle Forze dell’Ordine (polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza) in una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa La Meridiana di Monza, a sostegno del Progetto SLAncio, centro di eccellenza per la cura di persone in Stato Neurovegetativo e affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Stefano Campisi, presidente di Premier Aps di Arcore, fa notare come i progetti interforze avvicinino ai cittadini come sostegno al territorio. Suoneranno la Fanfara dell’Aeronautica Militare, “special guest“ della serata e la Banda musicale di Usmate Velate. "La Fanfara dell’aeronautica - interviene il primo luogotenente Antonio Macciomei, direttore della formazione - è un modo delle forze armate di stare in mezzo alla gente, per la gente". Partenza alle 16 da Villa Borromeo con i due corpi musicali, le forze dell’ordine e la protezione civile di Arcore che festeggerà i 20 anni, attraversamento della pista ciclabile e arrivo allo stadio. A rendere ancora più speciale la giornata, le esibizioni delle scuole di danza “Il Sogno“ di Lomagna, e “Arte Spettacolo“ di Lesmo. "Il ricavato verrà utilizzato per attività musicali e di stimolo - commenta Roberto Mauri, presidente de La Meridiana - per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti". Per offrire il proprio contributo a La Meridiana SCS: IBAN: IT24H0623001633000015087843.

C.B.