Un sorvolo e la Messa da Requiem. Il monumento ai Caduti fa 100 anni

Evento speciale quest’anno per la celebrazione del 4 novembre a Cogliate, anticipata oggi, domenica 3 novembre, con una giornata ricca di eventi che celebrano i 100 anni di edificazione del Monumento ai Caduti e che culminerà con l’esecuzione del “Requiem“ di Mozart affidata a solisti del Teatro alla Scala, coro e banda musicale. La giornata di celebrazioni si aprirà questa mattina alle 10.30 con la messa in onore dei caduti, seguita da un corteo commemorativo verso il Monumento ai Caduti, dove si svolgeranno le cerimonie ufficiali con i ragazzi del Consiglio comunale di ragazzi e delle ragazze.

Ci sarà anche un suggestivo sorvolo con scia tricolore effettuato da velivoli della protezione civile Campo Volo Cogliate.

Nel cortile della scuola secondaria si terrà la consegna delle borse di studio comunali, in collaborazione con l’Asd Campo Volo. Ma dopo il cerimoniale del mattino, l’appuntamento proseguirà nel pomeriggio con il ricordo dei 100 anni di edificazione del Monumento ai Caduti.

L’opera, inizialmente posta in piazza Roma e da una ventina d’anni tralocata all’ingresso del cimitero, fur realizzata dallo scultore milanese Alfeo Bedeschi, fu inaugurato il 24 maggio del 1924, alla presenza di numerose autorità civili e religiose e con un partecipe messaggio dell’allora vescovo di Crema, cardinale Dalmazio Minoretti, originario di Cogliate, come ricordano le cronache dell’epoca, rilanciate in questi giorni dal Comune e dal Corpo musicale cittadino per promuovere la ricorrenza storica.

Per questo motivo Il Corpo Musicale “G. Verdi“ di Cogliate Aps ha deciso di commemorare l’importante anniversario con un concerto speciale: l’esecuzione integrale della Messa da requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’opera sarà eseguita con la direzione del maestro Gian Carlo Ghinzani, che ha curato gli arrangiamenti e vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Sant’Alessandro di Fara Gera d’Adda (Bergamo) e delle voci soliste Roberta Salvati, primo soprano, Marzia Castellini, mezzosoprano Luigi Albani, primo tenore, Albero Rota, basso, tutti appartenenti al coro Teatro alla Scala di Milano).

Inizio alle ore 16, in chiesa parrocchiale, con ingresso gratuito.

Gabriele Bassani