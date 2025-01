Un salasso per le famiglie. L’azienda speciale è in rosso. I servizi scolastici rincarano

Mensa scolastica, trasporto, assistenza pre e post scuola: tariffe aumentate per compensare le perdite dell’azienda speciale multiservizi che li fornisce. Con una lettera inviata a dicembre, l’Amministrazione comunale ha avvisato le famiglie che col nuovo anno sarebbero aumentate le tariffe dei servizi scolastici. Un annuncio era stato fatto, indirettamente, già nel consiglio comunale di dicembre, quando è stato messo in votazione il bilancio della Solaro Multiservizi, che presenta una perdita di 190mila euro. L’azienda speciale, di cui il Comune è socio unico, gestisce le 2 farmacie comunali e la fornitura dei servizi per la scuola. Fino agli scorsi anni, gli utili delle farmacie consentivano di ripianare le perdite accumulate con mensa e trasporto, ma ora non è più così.

"Negli ultimi dieci anni - si legge nella lettera inviata alle famiglie - nonostante gli aumenti generalizzati che hanno riguardato tutta la filiera produttiva dei servizi l’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere invariate le tariffe". È stata anche introdotta una nuova fascia Isee a tutela dei redditi più bassi. "Il mancato adeguamento delle tariffe dei servizi scolastici, sommato a una diminuzione dei trasferimenti statali, ha inciso pesantemente sul bilancio comunale rendendo non più procrastinabile l’aumento" si legge nella nota. Il bilancio in perdita di Solaro Multiservizi è stato approvato coi voti favorevoli della sola maggioranza di centrosinistra. La Lega con Fausto Gambarini ha criticato la gestione delle farmacie e il mancato intervento sul recupero dei crediti per mensa e trasporto. Il vicesindaco Alessandro Ranieri ha evidenziato gli sforzi per la riorganizzazione delle farmacie con l’assunzione di 3 nuovi farmacisti, mentre la sindaca Nilde Moretti ha evidenziato l’impegno a mantere i servizi a costi accessibili.