Un pullmino per i più fragili col tesoretto dedicato al sociale

Il 5x1000 del Comune, 8.800 euro, al trasporto sociale che ha 100 utenti e ogni anno compie 5mila viaggi con i più fragili. Usmate conferma una scelta che aveva già fatto in passato e destina gli introiti incassati nel 2023 all’associazione guidata da Elio Sala, protagonista del servizio in convenzione col Comune. Nel dettaglio, fino al 31 ottobre i volontari hanno accompagnato 1.824 anziani, 1.790 disabili, 738 minori e famiglie e 84 adulti in difficoltà. Numeri in crescita nel tempo.

Il contributo aiuterà il sodalizio ad acquistare un nuovo mezzo per il trasporto protetto, è questo il prossimo sogno nel cassetto da realizzare. "Il gruppo è un fiore all’occhiello - dice la sindaca Lisa Mandelli -. Abbiamo deciso di destinargli queste risorse per poter garantire a chi ne ha bisogno prestazioni sempre più efficienti". Dal Municipio arriva un doppio ringraziamento, "ai contribuenti che hanno scelto di donare il 5xmille all’ente e a tutti i volontari che ogni giorno percorrono centinaia di chilometri per supportare chi non ha la possibilità di muoversi in autonomia". Per problemi di salute, o per mancanza di mezzi, o per altre complicazioni. Fra le mete più battute, gli ospedali, per visite ed esami, ma ci sono anche centri educativi e posti di lavoro. Viaggi che appartengono a quel complesso di interventi pubblici che garantiscono inclusione e per questo ancora più preziosi. Per gli angeli del volante, una soddisfazione che si rinnova ogni volta che arrivano a destinazione e che ripaga di tutti i sacrifici. Fra chi ne usufruisce non ci sono solo nonni, ma anche parecchi minori.

