Un Portone Rosso a Villasanta. Al via il servizio di ascolto sanitario

Un portone rosso, accessibile a tutti, dove trovare volontari pronti ad ascoltare e ad aiutare. Questo il nuovo servizio offerto dal comitato di Villasanta della Croce Rossa Italiana.

Il nuovo centro di ascolto sanitario si chiama Portone Rosso e si trova accanto alla chiesa di Sant’Anastasia, nell’omonimo vicolo. Un servizio gratuito nel cuore del paese dove tutti possono bussare per chiedere un aiuto, un’informazione. Non solo di carattere sanitario. Uno spazio pensato soprattutto per le persone anziane, sole e fragili "senza comunque sostituirsi alla rete dei servizi già presenti sul territorio, come medici di base, comuni, istitutizioni", precisano dalla Cri di Villasanta. Quanto invece un ulteriore punto di riferimento proprio nel centro di Villasanta dove poter chiedere aiuto in quelle faccende, soprattutto sanitarie e burocratiche, che mettono in seria difficoltà le persone poco avvezze con la tecnologia o con gli uffici degli enti.

Il centro di ascolto, in questa prima fase, è aperto il martedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Si accede direttamente senza appuntamento e gli utenti avranno modo di confrontarsi coi volontari (tra cui medici e personale sanitario).

Ad oggi vengono offerti servizi di segreteria socio-sanitaria (assistenza nella presentazione di domande telematiche: ticket, sussidi, consigli e suggerimenti), di trasporto sanitario (dimissioni ospedaliere, accompagnamento a visite mediche), di servizio infermieristico (valutazione dei parametri vitali gestiti da personale qualificato).

Servizi che in futuro potrebbero essere ampliati anche in base alle esigenze e alle richieste del territorio.