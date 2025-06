Un nuovo look per le strade: scattano i lavori

Al via il programma di ripristino delle strade di Villasanta. I lavori per le infrastrutture eseguiti negli scorsi mesi hanno compromesso l’integrità degli asfalti lungo alcune delle vie. Trascorsi i tempi tecnici di assestamento, ora i ripristini temporanei per tamponare la situazione possono essere sostituiti con gli interventi definitivi. Lunedì partiranno le opere in viale Risorgimento: i lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti o meteo avverso, in due settimane. Necessaria la chiusura al traffico della corsia Sud (da Arcore verso il centro di Villasanta) con deviazioni che verranno segnalate. In autunno toccherà invece a via Michelangelo Buonarroti e i suoi dintorni (viale della Vittoria e via Mosè Bianchi), sempre a carico di BrianzAcque. In questa zona del territorio è previsto un nuovo cantiere per la posa della fibra ottica a cura di Open Fiber. Per questa ragione il ripristino definitivo del manto stradale è stato posticipato e quindi programmato a ottobre.

L’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Barba sottolinea l’impegno del Comune: "In questi due casi - dice - i lavori saranno eseguiti senza costi per il Comune, ma anche l’Amministrazione sta pianificando alcuni interventi di asfaltatura (per un importo di circa 140mila euro) come il rifacimento del manto in un tratto di via Farina. Il progetto è in fase di stesura, ma per la programmazione ed esecuzione dobbiamo attendere i progetti definitivi di Open Fiber". Nel frattempo è previsto anche un cantiere di manutenzione ordinaria della pavimentazione di pregio in centro. Lunedì il via ai lavori che dureranno un paio di giorni: operai in azione nel tratto dall’incrocio con via Camperio fino alla parte pedonale compresa.

Cristina Bertolini