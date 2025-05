Via Caduti della Libertà ha una nuova segnaletica orizzontale

Una nuova veste per via Caduti della Libertà: in questi giorni, con la verniciatura degli stop, delle linee di mezzeria, dei tracciati ciclabili e degli "zebrati" pedonali, si è conclusa la riqualificazione di questa frequentata arteria stradale che si trova a Cormano Centro. In sette mesi di lavori, è stata rifatta la pavimentazione, ora a cubetti di porfido, sono state collocate nuove panchine, sono stati posizionati nuovi cestini e sono stati piantumati nuovi alberi nelle aiuole stradali; senza dimenticare che è stata anche realizzata la rotatoria all’incrocio con le vie Roma e Battisti. "Abbiamo riqualificato, con fondi regionali, via Caduti della Libertà perché era in condizioni pietose; dopo i tanti interventi portati a termine, per esempio gli attraversamenti pedonali ora sono certamente diventati più sicuri", conclude l’assessore cormanese ai Lavori pubblici, Massimo Ghidoni.

Giuseppe Nava