Un muratore esperto in azienda del settore edile

Azienda del settore edilizia con sede a Seregno ricerca un muratore per allestimento cantiere, posa delle fondamenta, opere murarie e lavorazioni esterne: muri portanti, muri di tamponamento, muri divisori e muri decorativi. Allacciamento impianti in collaborazione con gli specialisti del settore, opere di rifinitura degli interni. Si richiede consolidata esperienza nella mansione, patente B e C. Si offre contratto a tempo determinato, full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.seregno@afolmb.it, rif. 1MAR2512.

Azienda del settore servizi di ingegneria e indagini in sito con sede a Monza ricerca un tirocinante tecnico in edilizia. La risorsa, in affiancamento al tutor, sarà formata nella stesura report tecnici, tarature e attività di ufficio. Si richiedono diploma di scuola superiore, patente B, buona conoscenza pacchetto Office, internet, posta elettronica; gradita conoscenza di Autocad. Si offre tirocinio extracurriculare full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 3MAR252.