L’origine del nome Lazzate sembra derivare dal verbo latino laxo, che significa dar sollievo, dar ristoro. È ipotizzabile che in epoca romana questa zona venisse frequentata soprattutto per periodi di riposo e di vacanza dalla nobiltà dell’antica Milano e di Como. La presenza dei boschi come confini naturali, specie a Nord-Est lascia immaginare che questa fosse una zona molto attraente dal punto di vista naturalistico.