Un gol atteso da vent’anni. Nuovo campo di calcio, ci siamo. L’investimento è di 2,7 milioni

In paese se ne parlava da più di vent’anni, sia per sostituire l’ormai obsoleto Stadio Parco sia per offrire alle associazioni sportive una struttura all’altezza dei tempi. Ora il progetto si è fatto realtà: Vedano avrà un nuovo campo di calcio comunale, un impianto con due terreni di gioco, spogliatoi e tutte le attrezzature necessarie. La struttura sorgerà nell’area del centro sportivo di via Alfieri, operando una riqualificazione di quell’impianto. A dare l’annuncio sono stati il sindaco Marco Merlini e l’assessore allo Sport Matteo Medici, dopo la firma del contratto di partenariato pubblico-privato da parte del Comune e dell’impresa che realizzerà l’opera. Si parla di un investimento di 2,7 milioni: il privato progetterà, finanzierà e costruirà la struttura, che diventerà poi di proprietà del municipio. A occuparsi dei lavori sarà un’associazione temporanea di impresa costituita da una banca e dalla ditta edile bergamasca Artedil.

L’intervento prevede di dividere l’attuale grande centro sportivo di via Alfieri in 2 strutture: la parte a sud dedicata agli sport da racchetta e quella a nord dedicata al calcio. A essere riqualificata e trasformata sarà quest’ultima. Oggi vi si trovano 3 campi da calcetto con attorno una pista di atletica, più un ulteriore campo da calcetto a parte: al loro posto arriveranno un campo da calcio a 11, illuminato, e un campo da calcio a 9 polivalente. La nuova porzione di centro sportivo sarà accessibile da via Meucci e vedrà, accanto ai terreni di gioco, un nuovo edificio con gli spogliatoi per giocatori e arbitri, un locale infermeria, un magazzino, un’area segreteria, gli uffici e i bagni per il pubblico. Saranno inoltre sistemati gli spazi esterni a verde, le pavimentazioni e i camminamenti. Per il campo a 11 ci sarà una tribuna coperta da 200 posti, per quello a 9 una tribuna coperta da 50 posti. Tempi ipotizzati per realizzare il tutto, un anno di lavori. "Da inizio mandato abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo importante: avere una nuova struttura dedicata al gioco del calcio - spiegano Merlini e Medici -. Dopo 2 anni possiamo dire di aver raggiunto il traguardo. Questo traguardo, atteso da oltre 20 anni dalla nostra comunità, offrirà un luogo all’avanguardia per atleti e appassionati di calcio". "Sono vent’anni e passa che Vedano aspetta quest’opera - sottolinea Medici -. Ormai eravamo tra i pochi Comuni a non avere una struttura all’altezza. Realizzare il nuovo campo da calcio era uno degli obiettivi primari dell’amministrazione".