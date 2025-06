Un documentario e un libro su vegani e ambientalisti

Al Movie Studio a Seregno venerdì alle 21 ci sarà la proiezione di “Non sarò mai vegano“ e anche la presentazione del libro “Eco guerrieri“ in collaborazione con Legambiente. Dieta e cucina vegana, il veganesimo e l’attività sportiva, il cambiamento climatico, il maltrattamento degli animali, gli allevamenti intensivi in un documentario. In contemporanea presentazione del libro “Eco guerrieri“, racconto di un’avventura nelle lotte degli anni Ottanta, Novanta e Duemila per il pianeta. In sala l’autore Stefano Apuzzo.