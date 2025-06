Zumba e coworking. Al Liberthub c’è posto per tutti i bisogni

Il Liberthub è il centro civico più dinamico della città, punto di riferimento per il quartiere Libertà e non solo. Gestito da tre anni dalla cooperativa sociale Medihospes, con la collaborazione di Vivenda Spa per l’area bar e ristorazione, è oggi, per tutti quartieri, il modello del centro civico da seguire.

Basta entrarci per capire il perché: studenti al laptop, uomini al tavolo con le carte, bambini che colorano, anziani che leggono il giornale, ragazzi che provano passi di danza. Un brulicare continuo che inizia la mattina e non si ferma nemmeno la sera. "Siamo aperti tutti i giorni, tutte le sere – racconta Serenella Calderara, coordinatrice della Medihospes –. Proponiamo corsi molto richiesti, come quello di digitalizzazione (CelluLab), balli popolari e moderni, ginnastica, yoga, zumba. E ora tornano anche i live estivi".

Il rap contest di venerdì prossimo vedrà esibirsi i partecipanti del corso che si tiene al centro civico, pronti a salire sul palco per sfidarsi a colpi di rime. "Ci piace molto coinvolgere i giovani in attività come queste", commenta la coordinatrice di Medihospes. E non è finita. Karaoke - con la serata di domani, a partire dalle 19.30 - revival anni ’70-’90, serate latine e molto altro animeranno l’estate, che si preannuncia ricca di eventi coinvolgenti per tutte le età.

Ma il Liberthub è anche un centro di servizi per la cittadinanza. Oltre all’appena inaugurato Punto Arcobaleno per l’ascolto di persone discriminate per l’orientamento sessuale, ospita infatti lo Sportello per l’abitare, attivo ogni giovedì dalle 12 alle 14 e gestito dal Consorzio Comunità Brianza.

Un punto di riferimento prezioso, che si sta rivelando parecchio frequentato, per chi cerca orientamento su canone concordato, sgravi fiscali o supporto nel dialogo tra proprietari e inquilini. Insomma, si tratta di un luogo in cui c’è spazio per tutti, con un’area infanzia dotata di uno spazio gioco, un’area giovani attrezzata per il coworking, e un’area famiglia, con un centro psicopedagogico. Il centro civico mette a disposizione anche spazi in affitto per professionisti, corsi, conferenze, attività educative e ricreative, in ambienti moderni e ristrutturati di recente.

