Omicidi, stupri, violenze e arresti. Un anno vissuto pericolosamente

Lo stupratore albanese. L’estorsione da 8 milioni di euro. L’anziano preso a colpi di mazza da baseball da un ragazzino, l’assassino della cognata. Gli spacciatori, con complicità di un medico, di oppioidi. La barista violentata. Un anno di grande lavoro quello dei carabinieri del Comando provinciale di Monza.

Tanti fatti di sangue preoccupanti. Il Nucleo investigativo lo scorso anno ha rintracciato e arrestato in Inghilterra un albanese riconosciuto colpevole di atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, all’epoca dei fatti minorenne, con la quale aveva una relazione affettiva. L’uomo, che all’epoca dei fatti viveva a Besana, deve scontare 25 anni di reclusione. Un uomo originario di Reggio Calabria è stato invece indagato per estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso. Con minacce e atti intimidatori, avrebbe indotto due aziende ad affidargli in via esclusiva alcune tratte di trasporto fatturando oltre 8 milioni di euro. La Compagnia di Desio a Cesano Madero ha fermato il 16enne autore di una brutale aggressione a colpi di mazza da baseball a un vicino di casa. A ottobre, a Nova Milanese è stato arrestato Giuseppe Caoputo, un 62enne accusato di omicidio. L’uomo, a seguito dell’ennesima lite con alcuni familiari che abitavano nello stesso stabile, aveva ferito gravemente la nipote con uncoltello e aveva ucciso la madre, Giovanna Chinnici. A Bovisio Masciago una giovane donna, Stella Boggio, aveva invece pugnalato a morte il convivente, Marco Magagna.

I carabinieri di Seregno hanno messo le mani su un 64enne, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio avvenuto in un parcheggio di Seveso, dove avrebbe accoltellato un cittadino albanese di 51 anni. In manette a Seregno otto individui, tra cui un medico, che trafficavano in farmaci oppioidi. Sempre droga, oltre 5,2 kg di cocaina, ma anche marijuana e hashish, sono stati recuperati a Seregno.

A Carate Brianza, il caso di Karin Cogliati, la giovane morta di overdose e nascosta nei boschi da un 46enne, poi arrestato. A Bernareggio un 32enne è stato accoltellato. A Vimercate il terribile caso della barista violentata e rapinata da un 19enne all’alba. I militari di Vimercate hanno anche messo fine alle scorribande e rapine di una baby gang (4 minori e un giovane appena maggiorenne).

A Monza da ricordare il suicidio sventato di una ragazzina.