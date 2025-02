Un deposito di pneumatici clandestino

Un deposito illegale di pneumatici trovato in un’operazione congiunta polizia locale-GEV. Una scoperta inquietante è stata fatta l’altra mattina nel quartiere Cederna tra gli alberi di un campo privato, dove una pattuglia del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale e i volontari delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) hanno rinvenuto numerosi pneumatici. L’intervento tempestivo ha portato all’identificazione del responsabile, un cittadino romeno del 1993, con numerosi precedenti penali e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. La pattuglia della polizia locale, giunta sul posto su segnalazione dei volontari delle GEV, ha proceduto all’identificazione del soggetto. Un controllo incrociato tramite il Sistema di Indagine (SDI) ha rivelato il suo passato criminale e l’ordine di espulsione che pendeva sulla sua testa. Condotto al comando della polizia locale, all’uomo è stato notificato un nuovo ordine del questore di abbandonare il territorio italiano entro 10 giorni. L’uomo è stato anche denunciato per il reato di abbandono di rifiuti speciali. "Questo episodio - commentano dal Comando - sottolinea l’importanza della la stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e i volontari per la tutela dell’ambiente.

Le indagini continueranno per accertare eventuali complici e ulteriori responsabilità e la bonifica del terreno. Si precisa che, a partire dall’ inizio di quest’ anno, le Guardie ecologiche volontarie sono alle dirette dipendenze del Settore polizia Locale - Protezione civile del Comune di Monza".

Da.Cr.