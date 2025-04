Tutto il teatro della Brianza. Dal Veliero ad Agatha Christie

Un’avventura emozionante tra coraggio, amicizia e speranza. Un giovane dal cuore puro e un gruppo di improbabili eroi alle prese con una minaccia che incombe sul futuro della Terra. E poi un giallo tratto da Agatha Christie e il racconto dell’Italia tra Seconda guerra mondiale e Resistenza. Teatro protagonista in questi giorni in Brianza, con spettacoli di prosa.

Oggi alle 21 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, sarà di scena un’esperienza teatrale inclusiva con la compagnia monzese Il Veliero, che dà voce a persone con disabilità: gli attori interpreteranno “In una notte nera“, una storia coinvolgente che parla di coraggio, collaborazione e della forza che nasce dalle differenze. Tra sfide inaspettate e sorprese, un gruppo di personaggi stravaganti dovrà sventare i piani di una creatura malvagia, l’assassina delle piante, che vuol far scomparire ogni traccia di verde dalla Terra: impareranno il potere dell’amicizia e che anche i difetti possono trasformarsi in risorse. Biglietti dai 13 ai 15 euro al botteghino del teatro o sul sito www.cineteatrobiassono.org/ticket.

Sempre oggi alle 21, a Seregno, l’Auditorium di piazza Risorgimento ospiterà lo spettacolo dal titolo “Delitto retrospettivo“, un giallo riadattato dal romanzo poliziesco del 1942 di Agatha Christie “Il ritratto di Elsa Greer“. In scena saranno gli attori del Gruppo Teatro Sonia Bonacina, impegnati a raccontare la storia di Carla, giovane donna che cerca di dimostrare l’innocenza della madre defunta, aiutata dall’avvocato Fogg: parlando con i testimoni presenti al momento del delitto, la protagonista svelerà segreti e scaverà nel passato e nella complessità delle relazioni umane, per scoprire la verità dietro la morte del padre, per cui la madre era stata condannata. Biglietti da 10 a 12 euro, in vendita sul sito www.gruppoteatrosoniabonacina.it.

A Carate, invece, al Teatro L’Agorà di via Colombo martedì alle 21 si terrà lo spettacolo “Frammenti - Racconto teatrale dell’Italia dal ‘39 al ‘45“, con la compagnia Ottava dietro le Quinte e con il Coro alpino La Baita, in memoria di Augusto Cesana, alpino e partigiano del Cln, fondatore del gruppo cittadino delle penne nere. Ingresso libero.

Sempre a Carate, oggi alle 16 in biblioteca dialogo tra gli scrittori Enrico Satta e Gioconda Joplin sui rispettivi romanzi “Frammenti di un delitto“ e “L’architettura della verità“, il primo una crime story, il secondo un intrigo amoroso nella grande metropoli.