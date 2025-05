Tutto il potere della luce. Dalle emozioni alla scienza

Un’esplorazione pittorica sulla natura della luce, tra esplosioni di colori, di finito e indefinito. Un tema classico visto attraverso gli occhi e il gusto di diversi artisti locali, in una carrellata di opere realizzate con varie tecniche.

È quanto proporrà la mostra dal titolo “Luce“, che verrà inaugurata oggi alle 17 a Biassono, negli spazi storici di Ca’ de Bossi, in via Umberto I, promossa dal Gruppo Pittori Biassonesi: in esposizione ci saranno 23 dipinti frutto di differenti sensibilità, che raccontano mondi esteriori e interiori e che invitano a riflettere sul senso della pittura.

In occasione dell’apertura ci sarà un incontro con Ilaria Arosio, astrofisica e divulgatrice dell’Inaf-Osservatorio Astronomico di Brera, che parlerà del rapporto tra luce, arte e scienza.

La mostra resterà aperta fino a domenica 18, visitabile il sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 con ingresso libero. Sabato 17 alle 18 ci sarà anche un “Aperitivo con gli artisti“, per dialogare con gli autori delle opere esposte.

F.L.