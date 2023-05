Tutti al Salone delle Feste per celebrare i big della scherma

La Festa della scherma lombarda oggi è a Monza con la Villa Reale che ospita la cerimonia di premiazione del campionato regionale under 14 assieme alla consegna della targa fair play a una giovane atleta bergamasca. L’evento organizzato dal Comitato regionale Lombardia Fis con numerosi rappresentati del Coni, della federazione e le autorità locali, inizia alle 17 e nella reggia saranno chiamati a ricevere il premio i 24 atleti che hanno vinto le varie categorie del campionato regionale under 14 disputato a Brescia nel mese di marzo assieme anche a Mariaclotilde Adosini (nella foto), distintasi per il miglior gesto di sportività nell’ultima stagione.

La giovane atleta della Polisportiva Scherma Bergamo che oggi riceverà la targa fair play è stata segnalata alla fine dello scorso febbraio quando in una tappa di Coppa del Mondo di spada femminile Under 20 disputata a Beuvais in Francia, dopo aver superato un turno di eliminazione diretta per un errore di conteggio nel punteggio dell’arbitro che le aveva attribuito due stoccate al posto di una, ha scelto di ripetere l’ultimo minuto di assalto. Mariaclotilde non era costretta a farlo e nella ripetizione dell’assalto è stata eliminata. Un gesto che ha avuto un’importante eco mediatica e ha portato la giovane atleta lombarda a parlare davanti a circa 2.000 studenti nell’evento dal titolo Change the World Special Session nella General assembly hall del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.