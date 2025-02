Tutti a spasso per salvare i boschi

"Passeggiata pacifica" contro l’autostrada "perché i boschi di Bernate non restino solo un ricordo". Così i Comitati “No Pedemontana” della “Tratta C” si sono dati appuntamento per domani alle 15 in piazza Durini nella frazione di Arcore, poi il corteo raggiungerà il cantiere, "dove gli alberi cadono uno dopo l’altro per fare spazio alle otto corsie dell’opera". Gli attivisti chiedono di portare con sé disegni, striscioni e oggetti che "testimonino il senso della nostra lotta".

"Difendiamo il mondo che ci vogliono togliere e insieme costruiamo un futuro diverso", dicono i gruppi invitando tutti a partecipare. Due foto illustrano il volantino dell’iniziativa. I tronchi tagliati e un bambino in bicicletta su uno dei tanti sentieri che saranno cancellati, accanto il disegno di un piccolo: "Io venivo qui con il mio cagnolino", c’è scritto sopra.

Un momento analogo si è tenuto anche nei giorni scorsi, a presidiare l’area dei lavori sorta dove prima c’era un prato frequentato da runner e famiglie, anche i carabinieri. In caso di pioggia, appuntamento rimandato a domenica: stesso posto, stessa ora.

