Tutta l’energia d’Irlanda. Arrivano i Meneguinness

Di chilometri e palchi ne hanno macinati tanti, su e giù per l’Italia e l’Europa, con le radici ben piantate in Brianza ma con il cuore, la mente e le orecchie affondati nelle tradizioni d’Irlanda, là dove si annidano le origini di quel travolgente mix di irish folk e rock. Domani sera faranno tappa al Tambourine di Seregno facendo rivivere nel circolo di via Carlo Tenca le atmosfere tipiche della musica irlandese, con le session da pub e quell’energia un po’ alcolica e un po’ festosa che richiamano l’Isola di Smeraldo.

Si scateneranno dalle 21.30 sul palco seregnese, in occasione della “Irish Fest“, i Meneguinness, band nata a Brugherio 13 anni fa sull’onda di una passione comune per l’Irlanda e che da allora è diventata una delle realtà più importanti nel panorama della irish music a livello nazionale. Il gruppo da sempre porta in giro una sua idea di musica irlandese, che ha la contaminazione come spirito guida: nei brani che propongono, i Meneguinness mescolano le sonorità più tradizionali con generi e ritmi diversi.

Proprio l’originalità di questa miscela è quello che differenzia la band brianzola da altri gruppi che suonano irish music: nel loro sound i Meneguinness fanno convergere i variegati retroterra musicali e culturali dei componenti, che hanno avuto esperienze nella classica, nel mondo delle colonne sonore, nello ska e nell’hard rock. Manifesto di questo pensiero è il disco più recente della band, “Irish Caravan“, un album in cui convergono semi punk, ska, prog e persino metal, intrecciati con le suggestioni dell’irish folk-rock.

"Siamo quello che dice il titolo dell’album: un carrozzone che gira per il mondo a mescolare le tradizioni", ha detto una volta il cantante e bassista Fabio Mantegazza. Un carrozzone carico di "tanta energia, tanta musica e tanta Irlanda". Così sarà anche al Tambourine domani sera, dove la band suonerà i suoi pezzi originali, non facendo mancare però qualche brano tradizionale o cover di artisti come i Pogues o Christy Moore. I Meneguinness si sono fatti apprezzare in tutti i più importanti festival del panorama folk e celtico italiano. Ingresso 8 euro con tessera Arci.