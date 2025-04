Tutta l’energia del rock e del punk. Al Bloom ci sono i Vintage Violence

L’energia del rock e del punk con uno dei gruppi storici dell’underground italiano, una serata interamente dedicata a rock band e artisti del territorio, le canzoni della tradizione brianzola e milanese e il grande cinema di montagna. Sono i concerti e le iniziative che animeranno il Bloom di Mezzago, da stasera al weekend.

Oggi alle 20.30 ci si potrà far catturare dal documentario “Allenarsi!“ di Alberto Valtellina e Maurizio Panseri, che ha per protagonista la “Cava“, uno dei luoghi storici dell’arrampicata in provincia di Bergamo: del film, dopo la proiezione, si discuterà in sala con i due registi e con gli scalatori Ennio Spiranelli e Nello Moioli. Contemporaneamente, in altri spazi del centro multiculturale mezzaghese sarà attiva la “Tgc Arena“, in cui gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno sfidarsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh.

Da domani a domenica, invece, nell’ex Bocciofila accanto al Bloom l’evento culinario “Cassoeula vs Pizzoccheri“, per destreggiare il palato tra Brianza e Valtellina. Sempre domani, alle 21.30, si accenderanno gli amplificatori del palco di via Curiel per il ritorno dei Vintage Violence, rock band nata a Lecco nei primi anni Duemila e diventata presto uno dei punti di riferimento dell’underground punk e garage-rock italiano, con collaborazioni con Afterhours e Zen Circus. Il gruppo porterà il suo rock potente sull’onda del decennale, caduto nel 2024, dello storico album “Senza paura delle rovine“.

Ad aprire la serata saranno il cantautore e polistrumentista Elton Novara e NesimaPark, alias il chitarrista e cantautore Carmelo Spadaro. Biglietto d’ingresso 13 euro. Sabato alle 21 festival di band brianzole con 5 diverse proposte: suoneranno il duo alternative-rock degli Aimless, tra riff ruvidi e ritmi incendiari; la band psych-stoner dei Sothiac e il power trio di sludge-doom dei Toilet Snake; lo one-man band Miky Bengala, tra folk, rock, doom e atmosfere oscure; il trio alternative-rock Treccani, che si ispira a Marlene Kuntz, Afterhours e Teatro degli Orrori. Ingresso libero.

Domenica alle 17 Nali e Sebastiano De Gennaro presenteranno “Bambini Sperimentali“, primo disco di una mini-serie dedicata ai bambini, un progetto di musica sperimentale pensata per l’infanzia, mentre alle 20 nell’ex Bocciodromo concerto di Gianluca Grassi con le canzoni della tradizione brianzola e milanese.