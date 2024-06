Truffa a Misinto: finto tecnico dell’acqua e finto vigile rubano oro e gioielli a una coppia di anziani

Misinto (Monza e Brianza) – Ennesimo raggiro a domicilio con la tecnica del finto operaio dell’acqua e del finto vigile, messo a segno a Misinto l’altra mattina. Un colpo che ha fruttato un bottino cospicuo, fatto di ori e gioielli dei ricordi di una vita di una coppia di ottantenni.

Il primo a suonare il campanello di casa viene descritto come un uomo minuto, pelle olivastra occhi a mandorla, mascherina sul viso, tuta scura e pettorina arancione. “Stiamo lavorando al cantiere là in fondo, vede? Si è rotto un tubo dell’acqua e sono entrate delle sostanze pericolose dobbiamo controllare dal rubinetto”.

Una volta in casa il finto operaio mostra l’acqua guarda caso sporca di una sostanza probabilmente disciolta di nascosto e quando la donna dice di voler chiamare i vigili, arriva il complice vestito da vigile, che minaccia di denunciare la donna intenzionata a chiamare in Comune per chiarimenti.

Segue la solita recita con la necessità di mettere “al sicuro” l’oro in un sacco. Quando ormai la coppia di anziani è in confusione, anche per la presenza di un forte odore di sostanza gettata a terra dai due truffatori, il sacco con l’oro viene raccolto dai delinquenti che fuggono facendo perdere le proprie tracce.