Monza, cerca di comprare un Rolex con banconote con la scritta “fac simile”: truffatore bloccato

Monza – Dovrà restare lontano da Monza per i prossimi due anni un cittadino francese di origine sinti dimorante nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano che, nel primo pomeriggio di un martedì di inizio aprile, aveva dato appuntamento nella centrale via Arosio di Monza a un cittadino italiano residente in provincia di Lecco per l’acquisto di un orologio di valore. L’episodio, che si colloca nell’ambito delle truffe poste in essere con il metodo del cosiddetto “rip deal”, prevedeva il pagamento di 5.400 euro in contanti per l’acquisito di un Rolex “Date Just acciaio e oro”. Al momento dello scambio, la vittima si è accorta che le banconote che stava per ricevere riportavano la scritta “fac simile” e ha chiesto aiuto. Una Volante poco distante ha intercettato e bloccato il truffatore che stava cercando di raggiungere la stazione, trovandolo in possesso delle banconote fasulle.

Con truffe “rip deal”, letteralmente “affare strappato”, è un tipo di truffa nella quale alla vittima viene proposta un'operazione di cambio fraudolenta in cui i truffatori promettono una certa cifra in una valuta, in cambio di una cifra, di valore inferiore, in un’altra valuta o in cambio di oggetti di valore come orologi o gioielli.