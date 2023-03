Bottino di 650mila euro con la truffa “rip deal“ Finisce a processo

Un bottino da 650mila euro, rimediato grazie a una truffa aggravata messa a segno con il metodo rip deal ai danni di una coppia giunta a Como da Madrid. È l’accusa con cui è finito a processo Giulio Levacovic, 57 anni di Rovato, provincia di Brescia, che era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Como per il colpo realizzato nel 2017. Assieme a un complice, che ha scelto un’altra strada processuale, spacciandosi per acquirente del settore, si era impossessato dei gioielli, in cambio di una valigetta contenente carta straccia. Lo scambio era avvenuto in un hotel di Como, dove era stato fissato l’appuntamento telefonico: la coppia aveva messo on line l’annuncio di vendita dei gioielli.