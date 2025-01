Troppi spot “Sei di Meda se“ all’ultimo post

Dopo 11 anni, la pagina Facebook “Sei di Meda se“ ha chiuso. Basta post per i suoi 19mila iscritti. I fondatori e gestori della pagina social, Rosi Iannantuoni e Paolo Nobili, hanno spiegato le ragioni della loro decisione: "Perché chiuderlo piuttosto che farlo gestire ad altri? Con che responsabilità avremmo potuto assistere ad una eventuale “manipolazione“ di 19mila persone, senza poter intervenire?". Basta un clic per fare il bello e il cattivo tempo, basta un clic per veicolare informazioni di parte e deviare il corso dell’andamento di qualsiasi cosa, anche di un paese. "La chiusura di questo “capitolo“ invece che un passaggio di consegne serve principalmente a preservare i 19mila iscritti che con le nostre forze abbiamo tenuto lontani da pubblicità dirette o indirette, tendenze politiche nascoste, sotterfugi, garantendo la più totale equità di parole e pensieri".

I due amministratori hanno agito "in assoluta buona fede" per proteggere da pubblicità e messaggi politici. Una decisione che, però, ha lasciato molti delusi: "E adesso come faccio a sapere che il passaggio a livello del Cassina è sempre chiuso? Che in via Como ci sono i marciapiedi stretti e pieni di bisognini dei cani? Oppure che i netturbini non raccolgono bene la spazzatura? E ancora che i botti di Capodanno spaventano i “pelosetti“? Che in via XXV Aprile non funziona un lampione? Per non parlare che a Meda ci vorrebbe un cavalcavia o un sottopassaggio?". Al di là di tutto, in fondo, la pagina “Sei di Meda se“ era una ’vetrina’ per messaggi di pubblica utilità.

Son.Ron.