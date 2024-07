Monza, prova a entrare in Tribunale con un pappagallo: “Non volevo lasciarlo solo a casa”

Monza, 9 Luglio 2024 – Voleva entrare in Tribunale con il suo pappagallino, ma le guardie di sorveglianza e il carabiniere all'ingresso del palazzo di giustizia di piazza Garibaldi le hanno fatto lasciare il piccolo volatile, posto all'interno di un apposito trasportino, sopra gli armadietti usati per lasciare borse e oggetti personali.

La proprietaria del piccolo pappagallo, una sudamericana, doveva testimoniare questa mattina come parte offesa in un processo per alcuni arredi lasciati in custodia e spariti mentre lei era tornata provvisoriamente nel Paese di origine.

“L'ho portato con me altrimenti restava a casa da solo”, ha tentato di giustificarsi, ma il pappagallino è stato parcheggiato e ha continuato a garrire, con i richiami che si sentivano in tutto il cortile del Tribunale, fino al ritorno della sua padrona.