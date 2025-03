Tre ladri di rifiuti in discarica: sorpresi e denunciati

Furto di rifiuti alla piattaforma ecologica: tre nei guai. Durante un controllo serale alla piattaforma ecologica, la polizia locale ha sorpreso tre romeni intenti a sottrarre materiali dai cassoni dei rifiuti. In particolare metalli e apparecchiature elettroniche dismesse. Questi rifiuti, oltre a rappresentare una fonte di guadagno per il Comune, richiedono una gestione regolamentata per evitare sanzioni e danni ambientali. I tre sono stati denunciati per tentato furto e invasione di edifici pubblici.

Da.Cr.