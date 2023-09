Tre incidenti al Palio di Meda: Donna investita a Meda

Grande festa ed esultanza per il rione Belgora che per il quinto anno consecutivo ha vinto il Palio. Nelle tre giornate siè registrata un’ampia partecipazione alle diverse manifestazioni, con il Palio dei Ragazzi che si è confermato appuntamento impredibile della kermesse più importante e più seguita della città.

Ma è stata anche un’edizione un po’ sfortunata. Infatti si sono verificati tre incidenti. Durante il Gran Premio delle automobiline a pedali, la sera di sabato scorso, un ragazzo del Bregoglio purtroppo ha avuto un incidente ed è dovuta intervenire l’ambulanza. Domenica, all’inizio della sfilata, si è rotta la ruota di un carro del rione San Giuann e la riparazione ha causato un ritardo di un paio d’ore. Nell’ultimo giorno c’è stato poi anche un infortunio al Palio di Meda, con una donna che è finita al pronto soccorso in codice verde: la vittima stava assistendo alla corsa delle minicar quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stata urtata da uno due veicoli in lizza. Per fortuna nessuna grave conseguenza per la signora che, finita a terra, è stata subito soccorsa dal personale 118 e dagli agenti della locale, ma comunque è stata portata all’ospedale per accertamenti.Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Ma questo inconveniente ha mostrato anche la solidarietà fra le diverse contrade e non ha intaccato lo spirito di partecipazione, mentre ha rafforzato anzi quello di collaborazione.

Alla fine ad aggiudicarsi l’atteso “Palio 2023 è stato il rione Belgora, a seguire il rione Bregoglio, il rione Fameta e poi il rione San Giuann.