Trasforma la sua camera da letto in una serra per coltivare marijuana

Aveva trasformato la camera da letto in una serra per la coltivazione di marijuana. I carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato un 32enne incensurato con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato a Biassono mercoledì pomeriggio, quando i militari hanno fermato l’auto su cui viaggiava l’uomo, che aveva un atteggiamento sospetto. All’interno del veicolo i carabinieri hanno trovato 4,5 grammi di hashish, un cutter e denaro contante. Ad insospettire ulteriormente i militari la presenza di un barattolo in plastica con alcuni semi di canapa. È quindi scattata la perquisizione nell’abitazione dell’uomo a Carnate, dove i militari hanno scoperto la serra in camera da letto: il 32enne aveva allestito una tenda per la coltivazione con sistema di ventilazione, illuminazione ed essicazione del prodotto, dove crescevano varie piante di marijuana (alte quasi un metro), la cui temperatura era regolata da un termostato. Nella perquisizione i carabinieri hanno sequestrato altri 34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento ed una cartuccia calibro 12 da caccia illecitamente detenuta. È scattato l’arresto e al processo per direttissima il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Stefania Totaro